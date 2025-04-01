ABD: Suriye’deki yeni kabinenin kapsayıcı olmasını umuyoruz

DHA

Baas rejiminin devrildiği Suriye'de geçici hükümetin kabinesi, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara liderliğinde kuruldu.

Kabine, Suriye'de istikrarı sağlama ve kapsayıcı bir yönetim oluşturma hedefiyle şekillendirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise bu yeni kabineye ilişkin bir açıklama yaparak, konuya dair tutumunu netleştirdi.

"KAPSAYICI VE OLUMLU BİR ADIM OLMASINI UMUYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'de yeni kurulan kabinenin ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması için yeterli olup olmayacağının sorulması üzerine Bruce, Suriye'de geçiş hükümetinin kurulduğu bilgisine sahip olduklarını belirterek, “Yeni kurulan kabinenin kapsayıcı, temsilci ve Suriye için olumlu bir adım olmasını umuyoruz” dedi.

ABD ŞARTLARINI SIRALADI

Bruce, ABD'nin yaptırımları kaldırması için gelişmeleri takip etmeye devam edeceğini söyleyerek, “Bunun için Suriye'deki yetkililerin terörü tamamıyla reddetmesi ve bastırması, yabancı teröristlere resmi görev verilmesini engellemesi, İran ile bağlantılarının Suriye topraklarını suistimal etmelerini engellemesi, Esad rejiminin kimyasal silahlarını yok etmesi, Suriye'de kaybolan ABD vatandaşları ve başkalarının bulunmasına destek olması, Suriye'deki dini ve etnik azınlıklara güvence ile özgürlük vermesi gerek” ifadelerini kullandı.