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    ABD Temsilciler Meclisi’nde maskeye veda kutlaması

    ABD'de tamamen aşılananların maske ve sosyal mesafe kurallarından muaf tutulması sonrası Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi senatörler 'Merhaba özgürlük' sloganları eşliğinde kutlama yaptı.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 03:27
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    ABD Temsilciler Meclisi’nde maskeye veda kutlaması

    ABD'de Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) koronavirüse karşı tamamen aşılanan kişilerin, özel durumlar haricinde iç ve dış mekanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uygulamasına gerek olmadığını duyurdu.Kararın ardından Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi senatörler, maskelerini çıkararak, kutlama yaptı.

    Senatörler alkışlar eşliğinde "Merhaba özgürlük" diyerek, maskelerini çıkardı.

    ABD Temsilciler Meclisi’nde maskeye veda kutlaması #1

    SALGINLA MÜCADELEYE 7.4 MİLYAR DOLARLIK FON AYRILDI

    ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ise Kovid-19 ile mücadelede ülkenin sağlık işgücünü desteklemek ve gelecekteki salgın hastalıklara ve sağlık sorunlarına hazırlanmak için teşvik paketinden 7,4 milyar dolar ayırdığını açıklamıştı.

    ABD Temsilciler Meclisi’nde maskeye veda kutlaması #2

    250 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

    ABD'de koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 153 milyondan fazla kişiye ilk doz, 117 milyonu aşkın kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

    ABD Temsilciler Meclisi’nde maskeye veda kutlaması #3

    ABD Temsilciler Meclisi’nde maskeye veda kutlaması #4

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