ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını kesti

Haber Merkezi

ABD ve Ukrayna arasındaki gerginlik, Vladimir Zelensky'nin geri adımına rağmen sürüyor.

Beyaz Saray'da yaşanan tartışmanın ardından geri adım atarak ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapmak istediğini açıklayan Zelensky'nin bu çabaları da sonuç vermedi.

Barış müzakereleri boyunca Rus yanlısı tavır sergileyen Trump yönetiminin, Ukrayna'ya istihbarat paylaşımını kestiğini iddia edildi.

UKRAYNA İLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI KESİLDİ

İngiliz Financial Times'ın konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD, Ukrayna ordusunun Rus güçlerini hedef alma kabiliyetini ciddi şekilde engelleyebilecek bir hamleyle Kiev ile istihbarat paylaşımını kesti.

"ZELENSKY'DEN İNTİKAM ALIYOR"

Trump yönetiminin pazartesi günü Ukrayna'ya askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararının ardından gelen bu hamlenin, ABD Başkanı Trump'ın, Zelensky'den intikam alma şekli olarak yorumlandı.

KARAR DOĞRULANDI

FT'de yer alan habere göre ABD'nin istihbarat iş birliği, Ukrayna'nın Rus askeri hedeflerini tespit etme ve vurma kabiliyeti için çok önemliydi.

İki yetkili, Washington'un Kiev ile istihbarat kanallarını dondurduğunu doğruladı.

UKRAYNA AKSİNİ İDDİA ETTİ

Ancak yetkililerden biri, ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile ilgili istihbaratı İngiltere de dahil olmak üzere en yakın müttefikleriyle paylaşmaya devam ettiğini söyledi.

Amerikan Bloomberg'in aktardığına göre ise Kiev'deki bir yetkili, Ukrayna'nın ABD'den istihbarat almaya devam ettiğini bildirdi.