Netanyahu: İsrail ve İran yeniden sadık ortaklar olacaklar İran'daki protestoları yakından takip ettiklerini belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Pers ulusunun yakında zulümden kurtulacağını' savunarak o gün geldiğinde İsrail ve İran'ın yeniden sadık ortaklar olacağını iddia etti.