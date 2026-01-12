Netanyahu: İsrail ve İran yeniden sadık ortaklar olacaklar

- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'daki protestoları yakından takip ettiklerini ve bu durumun ülke genelinde yayıldığını belirtti.
- Netanyahu, İran halkının cesaretine hayranlık duyduklarını ve onların özgürlük mücadelesini desteklediklerini ifade etti.
- İsrail ve İran'ın, İran halkı zulümden kurtulduğunda yeniden sadık ortaklar olacaklarını öne sürdü.
Kabine toplantısının açılışında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail'in İran'da yaşananları yakından takip ettiğini ve protestoların ülkenin dört bir yanına yayıldığını öne süren Netanyahu, İsrail halkının İran vatandaşlarının cesaretine hayranlık duyduğunu savundu.
"İSRAİL VE İRAN YENİDEN SADIK ORTAKLAR OLACAKLAR"
Netanyahu, "İsrail, onların özgürlük mücadelesini destekliyor ve masum sivillerin toplu katliamını şiddetle kınıyor" ifadelerini kullandı.
'Pers ulusunun yakında zulümden kurtulacağını' savunan Netanyahu, o gün geldiğinde İsrail ve İran'ın yeniden sadık ortaklar olacağını öne sürdü.