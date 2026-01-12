Nijerya'da kamyon kalabalığa daldı: 12 ölü

- Nijerya'nın Abuja yakınlarındaki Gada-Biyu köyünde kontrolden çıkan kamyon kalabalığın arasına daldı.
- Kazada 12 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
- Yaralılardan bazılarının durumu ağır ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yakınlarındaki Gada-Biyu köyünde kalabalığın arasında kamyon daldı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Federal Başkent Bölgesi Müdürü Felix Theman, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
"ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR"
Tedaviye alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Theman, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
Theman, kazanın sebebinin kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olduğunu aktardı.