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Haber Merkezi

Diplomaside böylesi daha önce görülmedi...

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’yi Beyaz Saray'da ağırladı.

Görüşme sırasında iki lider arasında tansiyonun yükselmesiyle birlikte Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, konuklarını daha önce görülmemiş bir şekilde ​​azarlamaya başladı.

HER ŞEY 10 DAKİKA İÇİNDE TERS GİTTİ

Ukrayna taraftarları için tam bir felaket anı yaşanıyordu. İki inatçı liderin görüşmesinde ters gidebilecek her şey, 10 dakika içinde ters gitti.

Kaynaklara göre, Zelensky'yi Trump ile başarılı bir toplantıya hazırlamak için büyük çaba sarf edildi.

ZİYARETTEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

Ukraynalı lidere, doğrudan mineral anlaşmasına odaklanması ve bir kavgaya sürüklenmekten kaçınması konusunda uyarıda bulunuldu.

Bazıları ise Zelensky'yi Washington'a gitmekten vazgeçirmeye çalıştı, iki lider arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için hala çaba sarf edilmesi gerektiğine inanıyorlardı.

KAOSA SÜRÜKLENEN 139 DAKİKA

Yine de Zelensky Beyaz Saray kapısına doğru ilerlerken, bundan sonraki 139 dakikanın ne kadar kaotik olabileceğini çok az kişi tahmin edebilirdi.

Siyah SUV aracından inen ve artık üniforması haline gelen -askeri gömlek ve pantolon- kıyafetini giyen Zelensky, kendisini selamlamak için gelen Trump ile arasında gerginlik olduğunu gizlemiyordu.

İLK KIRILMA: ZELENSKY'NİN KIYAFETLERİ

Olayı uzaktan izleyen bazı ABD'li yetkililer bir sorun gördü: Zelensky'nin kıyafeti.

Trump, Zelensky'yi selamlayıp elini sıkarken çoktan giydiklerine takılmıştı. Alaycı bir tavırla "Ah, çok şık giyinmişsin." dedi.

"SAVAŞ BİTTİKTEN SONRA TAKIM ELBİSE GİYECEĞİM"

Oval Ofis görüşmesi bağırış çağırışa dönüşmeden önce, Beyaz Saray tarafından özel olarak seçilen bir muhabir, Zelensky'ye ABD'nin en üst düzey makamında neden takım elbise giymediğini sordu.

Zelensky, İngilizce yanıt vererek, "Bu savaş bittikten sonra bir takım giyeceğim. Belki sizinki gibi bir şey, evet, belki daha iyi bir şey. Bilmiyorum, göreceğiz. Belki daha ucuz bir şey. Teşekkür ederim." diye cevap verdi.

İKİNCİ KIRILMA: BAŞKAN YARDIMCISININ DEVREYE GİRİŞİ

Görüşmenin ilk 40 dakikasında Trump, Zelensky'ye karşı açıkça bir öfke göstermezken, günün ilerleyen saatlerinde imzalamayı planladıkları mineraller anlaşmasını ele aldı.

Çoğunlukla sessiz kaldıktan sonra sohbete katılan Vance, Trump'ın çatışmayı sona erdirme çabalarını savunmak için araya girdi.

İşte her şey bu noktada ters gitmeye başladı.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'YLA KUMAR OYNUYORSUNUZ"

Vance sert bir şekilde, "Amerikan medyasının önünde şikayet etmek için Oval Ofis'e gelmenizin saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Başkana çatışmaya son vermeye çalıştığı için teşekkür etmelisiniz." dedi.

Zelensky, bir nebze de olsa başarısız bir şekilde söz almaya çalıştığında Trump, öfkeyle patladı.

ABD Başkanı tarihte ilk kez görülen şekilde, "Milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşıyla kumar oynuyorsunuz." diye bağırdı.

"BİZE NE HİSSEDECEĞİMİZİ SÖYLEME"

Vance’in, Zelensky’nin savaşacak asker bulamadığını ve sorunlar yaşadığını söylemesi sonrası Ukraynalı lider, "Savaş sırasında herkesin sorunları vardır, sizin bile. Ama güzel bir okyanusunuz var ve şimdi hissetmiyorsunuz. Gelecekte hissedeceksiniz." dediğinde Trump, sözünü kesti.

Trump, "Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Biz bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme." dedi.

ÜÇÜNCÜ KIRILMA: MİNNETTARLIK VE TEŞEKKÜR SORUNU

Trump ve Vance, Zelensky’yi ısrarla ABD hükümetine minnettar olmamakla suçladı.

Vance’in "Bir kere bile teşekkür ettin mi?" sorusu daha sonra Beyaz Saray X hesabı tarafından da paylaşıldı.

Bir noktada Trump, "Minnettar olmalısın" derken Zelensky, "Minnettarım" diye cevap verdi ancak bu Trump'ı sakinleştirmeye yetmedi.

"YALNIZ DEĞİLDİN"

Görüşmenin ilerleyen saatlerinde Zelensky, "Savaşın başından beri yalnızdık ve buna şükrediyoruz." dedi.

Bu durum, savaşı defalarca Amerikan vergi mükelleflerinin sırtına yük olarak gösteren Trump'ı öfkelendirdi.

Trump, "Yalnız değildin. Yalnız değildin. Sana -bu aptal başkan aracılığıyla- 350 milyar dolar verdik." dedi.

Trump, birkaç dakika sonra medya mensuplarını odadan kovdu.

TRUMP'A KARŞI KOYMAK KAYBETMEK ANLAMINA GELEBİLİR

Zelensky, üç yıldır ülkesini işgalden koruyor, aynı zamanda Putin'in parçalamaya çalıştığı toplumu bir arada tutmaya çalışıyor.

Ancak görüşme sırasında Oval Ofis'in arka planında dikkat çeken başka bir görüntü daha vardı.

Tartışmalar tırmanırken Zelensky'nin Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, başını ellerinin arasına almış bir şekilde görüntülendi.

Bu görüntü, Zelensky'nin şimdiye kadar süper güç sponsoruyla Rusya'yı püskürtmeye çalışırkenki ilişkisini özetliyor.

Trump'a cuma günü yaptığı gibi karşı koymak ise eninde sonunda Putin'e kaybetmek anlamına gelebilir.