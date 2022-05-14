ABD, Ukrayna savaşının çevresel etkisini değerlendiriyor

Çeşitli kurumların temsilcileri, etkisi yıllarca sürebilecek tehditlere ilişkin raporlar hazırlıyor.

Rusya'nın düzenlediği saldırılar, Ukrayna'da büyük yıkımlara yol açtı.

Askeri ve sivil altyapı, bombardımanlar sonucu ağır hasar aldı.

ABD'de 21 federal kurum, Ukrayna savaşının çevreye verdiği zararı takibe aldı.

ABD'li yetkililer Ukrayna'yı takibe aldı

Üst düzey Amerikalı yetkililer, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu çevresel tehditler hakkında değerlendirme yapmak ve bilgi paylaşmak için haftalık olarak toplanıyor.

Etkisi yıllarca sürebilir

Kurumlar arası grup, Kiev yönetimine, bazıları savaşın bitiminden sonra yıllarca sürebilecek çevresel tehlikeleri izleme ve azaltma konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor.

Axios'un haberine göre, su arıtma tesisleri, yakıt depoları ve tehlikeli atık alanları gibi sivil altyapının yok edilmesi, insanların gıda, su ve diğer kullanımlar için bağımlı oldukları ekosistemler konusunda karmaşık tehditler oluşturuyor.

Rusya'yı sorumlu tutmak için yardım talebi

Söz konusu toplantılara, NASA, Çevre Koruma Ajansı, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, Orman Servisi, Ordu Mühendisler Birliği, Jeoloji Araştırmaları Kurumu ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) gibi kurumlardan yetkililer katılıyor.

Ukrayna'nın, savaştan sonra Rusya'yı sorumlu tutmak için çevresel hasarı belgelemek üzere yardım talebinde bulunduğu kaydedildi.

Ukrayna önceki ve sonraki görünümleri istiyor

Kiev yönetimi, biyoçeşitlilik ve korunan alanlar da dahil olmak üzere ülkenin çevresel kaynaklarının önceki ve sonraki görünümünü elde etmek istiyor.

Ayrıca, halihazırda önemli miktarda kirliliğe neden olan alanlara verilen zararı ortaya çıkarabilecek verilere erişim talep ediliyor.