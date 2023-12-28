ABD, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri yardım gönderiyor Rusya ile savaşan Ukrayna'ya ABD desteği sürüyor. Pentagon, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık daha askeri yardım gönderileceğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Şubat 2022'den beri devam ediyor.

ABD, gönderdiği yardımlarla adeta Ukrayna'nın sponsorluğunu üstleniyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, savaşın başından beri ABD'den aldığı desteği tazelemek için ziyaretlerini sürdürüyor.

250 milyon dolarlık yeni yardım

Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık savunma yardımının da yer aldığı paketi yeni yıla girmeden Kongre'den geçiremeyen ABD yönetimi, Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım göndereceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada 250 milyon dolarlık askeri yardım paketinde karadan havaya füze sistemlerinin, Stinger füzelerinin, top mühimmatlarının, tanksavar silahlarının ve Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu diğer silahların yer aldığı belirtildi.

61 milyar dolarlık paket için çalışmalar sürecek

Joe Biden yönetiminin Senato'daki Cumhuriyetçilerin engeline takılan ve içinde Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ilave desteğin de yer aldığı paketin geçmesi için yeni yılla çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Senato'daki Cumhuriyetçiler aralık ayının son günlerinde gündeme gelen tasarıya içinde ABD'nin güney sınırlarının güvenliğinin artırılmasına ilişkin ilave tedbirler yer almadığı gerekçesiyle destek vermemişlerdi.