Biden ve Zelensky, Beyaz Saray’da görüştü ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Beyaz Saray’da bir araya gelerek Ukrayna için yardım paketini masaya yatırdı.

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İHA

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Şubat 2022'den beri hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, savaşın başından beri ABD'den aldığı desteği tazelemek için ziyaretlerini sürdürüyor.

Zelensky, bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden ile 3. kez Beyaz Saray'da bir araya geldi.

"Ukrayna'ya yeni yardım paketi, Putin için Noel hediyesi olacak"

Biden görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Kongre’den Ukrayna için istediği fakat Cumhuriyetçilerin henüz onaylamadığı 61 milyar dolarlık yardım paketine değinerek, Kongre'nin söz konusu yardım paketini onaylamamasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir “Noel hediyesi” olacağını ifade etti.

Cumhuriyetçiler, ABD’nin göç politikasında değişiklik ve ABD'nin güney sınırında güvenliğin artırılması yönündeki talepleri nedeniyle söz konusu yardım paketini onaylamayı erteliyorlar.

Zelensky: Ukrayna savaşı kazanabilir

Zelensky ise yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerine Ukrayna'yı destekledikleri için teşekkür ederek, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı olan savaşı kazanabileceğini belirtti.

Zelensky, Ukrayna'nın hava savunma sistemini güçlendirmek istediğini açıkladı. İki liderin Oval Ofis’teki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)