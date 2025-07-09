ABD Ukrayna'ya daha fazla Patriot hava savunma sistemi göndermeye hazırlanıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

Ateşkes konusunda henüz ilerleme kaydedilemezken Batı ülkelerinin Ukrayna'ya olan para ve silah desteği sürüyor.

DAHA FAZLA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceklerini açıklamasının ardından ek Patriot hava savunma sistemi göndermeyi düşündüğü iddia edildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) ismini vermek istemeyen iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Ukrayna'ya ek kaynaklar göndermeyi düşündüğü öne sürüldü.

DİĞER ÜLKELER DE DESTEK OLABİLİR

Buna göre, Beyaz Saray'ın Pentagon'dan Ukrayna'ya Patriot sistemi dahil ek silahların gönderilmesine ilişkin seçenekleri hazırlamasını istediği ileri sürüldü.

Ayrıca diğer ülkelerin Kiev yönetimine daha fazla Patriot sağlayıp sağlayamayacağının da araştırıldığı belirtildi.

BEYAZ SARAY SAVAŞI SONA ERDİRECEK BİR YASA ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Eski bir Pentagon yetkilisi, şimdiye kadar ABD'nin üç, Almanya'nın üç ve Avrupa'daki diğer ülkelerin de toplam bir olmak üzere Ukrayna'ya Patriot sistemi sağladığı ancak bakım sorunları nedeniyle hepsinin aynı anda çalışır durumda olmadığını iddia etti.

Trump'a yakın bir yetkili ise Beyaz Saray'ın savaşı sona erdirmek için yaptığı çabaları destekleyecek bir yasa çıkarılması için milletvekilleriyle birlikte çalıştığını ifade etti.

"ÇOK AĞIR SALDIRI ALTINDALAR"

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile basın mensuplarının sorularını yanıtladığı esnada, "(Ukrayna'ya) Daha fazla silah göndereceğiz.

Göndermek zorundayız, kendilerini savunabilmeleri gerekiyor. Çok ağır saldırı altındalar." ifadelerini kullanmıştı.