ABD, Ukrayna'ya gönderilecek bazı askeri mühimmatları iptal etti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.
Taraflar arasındaki ateşkes görüşmeleri devam ederken henüz bir ilerleme kaydedilemedi.
ABD BAZI MÜHİMMATLARI GÖNDERMEKTEN VAZGEÇTİ
Batı ülkeleri Ukrayna'ya yoğun bir destek verirken, Donald Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesiyle ABD'den gelen destek azaldı.
ABD, Savunma Bakanlığının (Pentagon) askeri dış yardımlara ilişkin incelemesi sonucu daha önce Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın gönderilmeyeceğini açıkladı.
"ABD'NİN ÇIKARLARINA ÖNCELİK VERİYORUZ"
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, yaptığı açıklamada, Pentagon'un, askeri dış yardımlara ilişkin inceleme yürüttüğünü belirtti.
Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın "ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla" gönderiminin durdurulması kararı alındığını kaydetti.
"ABD'NİN SİLAHLARINI İRAN'A SORUN"
Kelly, "ABD Silahlı Kuvvetlerinin gücü sorgusuzdur. İran'a sorun." ifadelerini kullandı.
İsmi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Pentagon'un incelemesi sonucu bazı silahların "stoklarının azalması" nedeniyle gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın sevkiyatının durdurulması kararı alındığını öne sürmüştü.