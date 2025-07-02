ABD, Ukrayna'ya gönderilecek bazı askeri mühimmatları iptal etti Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar sürerken ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada daha önce Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatların gönderilmeyeceği duyuruldu.