ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını açıkladı

- ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını duyurdu.
- Geminin bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla yerleştirildiği belirtildi.
- Açıklama, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin çıktığı bir döneme denk geldi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Orta Doğu'da sıcak saatler...
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı.
"BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"
Söz konusu paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor." ifadelerine yer verildi.
ORTA DOĞU'DA KONUŞLANDIRILDI
Paylaşımın devamında, uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtildi.
CENTCOM'un paylaşımı, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapıldı.