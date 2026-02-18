Nijerya'da kaçak madende patlama: 37 ölü

- Nijerya'nın Plateau eyaletinde yasa dışı bir madende gaz patlaması meydana geldi ve 37 kişi öldü.
- Madenciler, tünellerde çalışırken zehirli gazdan etkilenmiş olabilir.
- Yaralılar kurtarma çalışmaları sonucu hastanelere sevk edildi.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Wase bölgesinde yasa dışı işletilen madende şüpheli zehirli gaz patlaması meydana geldi.
Yaşları 20 ile 35 arasında değişen madenciler tünellerde çalışma yürüttükleri sırada gazdan etkilendi.
37 KİŞİ CAN VERDİ
Patlamada ilk belirlemelere göre 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar mesai arkadaşları ve saha personelinin yürüttüğü kurtarma çalışmalarıyla yer altından çıkarılarak çevredeki sağlık merkezlerine sevk edildi.
Bazı yerel haberlere göre madencilerin karbonmonoksit gazına maruz kaldığından şüpheleniliyor.