ABD'nin Suriye'deki tüm güçlerini geri çekeceği iddia edildi

- ABD'nin Suriye'deki tüm askerlerini geri çekeceği iddia edildi.
- Yaklaşık bin askerin olduğu belirtilen ABD güçlerinin çekilmesi sürecinin devam ettiği ve iki ay içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.
- ABD, Haseke kırsalındaki Şeddadi Üssü ve El-Tanf Askeri Üssü'nü Suriye ordusuna devretmişti.
Suriye'de konuşlandığı birçok üssü Suriye ordusuna devretmeyi sürdüren ABD'nin Suriye'deki tüm güçlerini geri çekeceği iddiası geldi.
ABD basınının adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde ABD'nin Suriye'de bulunan yaklaşık bin askerinin tamamını geri çekeceği belirtildi.
"İKİ AY İÇİNDE GERİ ÇEKİLME TAMAMLANACAK"
Haberlerde tüm askerlerin geri çekilmesine dair sürecin devam ettiği aktarılarak ABD'nin önümüzdeki iki ay içinde geri çekilmeyi tamamlamasının beklendiği ifade edildi.
ABD ordusu geçtiğimiz günlerde Haseke kırsalında bulunan stratejik Şeddadi Üssü ile Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişim noktasında yer alan stratejik El-Tanf Askeri Üssü'nü Suriye ordusuna devretmişti.