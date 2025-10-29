ABD, vatandaşlarının Mali'den ayrılmasını istedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD, vatandaşlarının güvenlik gerekçesiyle Mali'den ayrılması çağrısında bulundu.

ABD'nin Bamako Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkede giderek kötüleşen akaryakıt sorunu ve güvenlik krizi nedeniyle vatandaşlarının bir an evvel ticari uçuşlarla Mali'den ayrılması istendi.

'ACİL DURUMA HAZIRLIKLI OLUNMALI' UYARISI

Açıklamada, Mali'de kalmaya devam edecek ABD vatandaşlarına da "olası bir acil duruma hazırlıklı olmaları" ve "uzun süre kalabilecekleri güvenli bir yer bulmaları" tavsiye edildi.

Büyükelçilik daha önce de aynı endişelerle zorunlu olmayan diplomatik personel ve ailelerine Mali'den ayrılmaları talimatı vermişti.

MALİ'DE TERÖR SALDIRILARI

El Kaide bağlantılı terörist gruplar, eylül ayından bu yana Mali'ye komşu ülkelerden yakıt ikmali yapan tankerlere saldırı düzenliyor.

Uzmanlar, bu saldırıların, Mali hükümetinin kırsal kesimde benzin istasyonları dışında yakıt satışına yasak getirmesine tepki olarak yapıldığı görüşünü paylaşıyor.

Hükümet, kırsalda genellikle bidonlarla satılan yakıtın terörist gruplar tarafından kullanılmasını engellemek için böyle bir karar almıştı.

Özellikle başkentte hissedilen yakıt sıkıntısı nedeniyle kentte hayat durma noktasına gelmiş ve ülke genelinde okullarda eğitime 2 hafta ara verilmişti.