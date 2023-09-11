ABD ve Ermenistan'dan ortak askeri tatbikat: 10 gün sürecek 20 Eylül'de sona erecek tatbikatta uluslararası barışı koruma misyonlarına katılan birimlerin koordinasyonu artırılacak. Rusya, tatbikatı tepkiyle karşıladı.

ensonhaber.com

Ermenistan, Rusya'yı rahatsız eden bir tatbikata ev sahipliği yapıyor.

11-20 Eylül tarihlerinde yapılacak tatbikat bugün başladı.

Ortak askeri tatbikat, ABD ve Ermenistan unsurlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

10 günlük tatbikat

Ermenistan basını, 10 gün sürecek Kartal-Partner 2023'le ilgili gelişmeleri aktardı.

Tatbikatın, barışı koruma misyonları sırasında çatışan taraflar arasındaki istikrarı sağlama görevlerini içerdiği belirtildi.

Amaç, birlikte çalışabilirliği artırmak

Tatbikatın amacının, uluslararası barışı koruma misyonlarına katılan birimlerin birlikte çalışabilirlik düzeyinin artırılması olduğu kaydedildi.

Rusya'nın, ABD'nin tatbikat yaptığı Ermenistan'da askeri üssü bulunuyor.

Rusya tatbikattan rahatsız

Moskova yönetimi, söz konusu askeri tatbikata tepki gösterdi. Gelişmelerin "endişeyle" karşılandığı bildirildi.

G20 Liderler Zirvesi'nin ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermeni yönetiminin eylemlerinden üzüntü duyduklarını söylemişti.

Lavrov, "saldırgan bir NATO ülkesinin Güney Kafkasya'ya girmeye çalışmasını iyi bir şey olarak görmediklerini" belirtmişti.