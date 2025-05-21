ABD ve Filipinler'den Çin'e karşı güç gösterisi: Ortak askeri tatbikat

AA & Ensonhaber

Çin ile Filipinler arasındaki tansiyonun yükseldiği bir dönemde, iki ülke Sulu Denizi’nde ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirdi. Asya-Pasifik bölgesinden sorumlu ABD 7. Filosunun yaptığı açıklamaya göre, tatbikata Çin ve Filipinler’in donanma ile sahil güvenlik birimleri yanı sıra ABD’nin hava unsurları da katıldı.

Tatbikat kapsamında "deniz alanı farkındalığı, taktiksel koordinasyon, manevra yetenekleri ve arama-el koyma operasyonları" gibi çeşitli askeri eğitim faaliyetleri yürütüldü.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE EGEMENLİK ÇEKİŞMESİ

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Çin, 1947 yılında yayımladığı haritada bölgenin yaklaşık yüzde 80’ini kapsayan kapsamlı bir egemenlik iddiasında bulunurken, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da zengin yer altı kaynaklarına sahip bu alan üzerinde hak talep ediyor.

Çin’in tartışmalı adalarda askeri üsler kurması ve sivil gemi filosuyla bölgedeki varlığını artırması, bölge ülkeleri ve ABD tarafından tepkiyle karşılanıyor.

2016 yılında Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler’in başvurusu üzerine verdiği kararda, Çin’in Güney Çin Denizi üzerindeki tek taraflı egemenlik taleplerini hukuken geçersiz saymıştı.