Donald Trump'tan İran lideri Hamaney'e tehdit

ABD ile İran arasındaki giderek yükselen gerilim Orta Doğu'da işleri kızıştırdı.

ABD ordusu bölgeye yığınak yapmaya devam ederken askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

İRAN'A TEHDİT

Gelişmeler dikkatle takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik yeni bir tehdit geldi.

"HAMANEY ENDİŞENMELİ"

İran'ın dini lideri Hamaney'i tehdit eden Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Hamaney şu an endişelenmeli"

VENEZUELA'YI ÖRNEK VEREREK GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Öte yandan Trump, İran'a yönelik askeri sevkiyatların artırıldığını belirterek, Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir donanmanın yolda olduğunu belirtmiş, "Anlaşma olursa iyi olur, olmazsa ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN İRAN'A YÖNELİK TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

ORTA DOĞU'DAKİ ABD ASKERİ SAYISI 52 BİNİ AŞTI

Son olarak ABD Donanması'na ait füze destroyeri USS Delbert D. Black, bugün İsrail'in güneyinde Kızıldeniz kıyılarında yer alan Eilat Limanı'na demirlemişti.

Söz konusu hamle ile birlikte ABD, bölgeye yaklaşık 5 bin 700 asker daha sevk ederek Orta Doğu'daki asker sayısını yaklaşık 52 bine çıkarmıştı.