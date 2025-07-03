ABD ve İran gelecek hafta Norveç'te masaya oturacak

Bir süredir durma noktasına gelen İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerde, yeni bir diplomatik temas ihtimali gündeme geldi.

İsrail ile İran arasında 12 gün süren çatışma, ABD'nin 22 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerini vurmasıyla tırmandı.

İran, İsrail ve ABD tarafından gerçekleştirilen ortak hava saldırılarında nükleer tesislerinin hedef alınmasını “savaş ilanı” olarak nitelendirdi ve uluslararası ajanslarla iş birliğini durdurma kararı aldı.

Tahran, özellikle Natanz, Fordow ve İsfahan’daki tesislere yönelik saldırılar sonrası müzakere masasından çekildi.

İRAN MÜZAKERELERE GERİ DÖNMEYE İKNA EDİLDİ

İran'ın misilleme olarak ABD'nin askeri üslerinden birini vurmasıyla Katar yetkilileri harekete geçti.

Katar'ın arabuluculuk çalışmaları sonucu varılan ateşkes sonrası ABD, verdiği teminatlar ve tehditler ile İran'ı nükleer silah konusundaki müzakere masasına tekrar oturmaya ikna etti.

GELECEK HAFTA OSLO'DA MASAYA OTURACAKLAR

Axios’un haberine göre; Beyaz Saray’ın özel elçisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ateşke ilanının ardından perde arkasında doğrudan iletişimde kalmayı sürdürdü.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre ise ABD ve İran arasında ilk yüz yüze görüşmenin gelecek hafta Oslo’da gerçekleşmesi planlanıyor.

Haberde, nihai tarihin henüz netleşmediği, ancak her iki tarafın da görüşmeye olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

KRİTİK BAŞLIK İRAN'IN URANYUM STOKLARI

Axios’un kaynaklarına göre görüşmelerde, İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 400 kilogram uranyum stokunun geleceği kritik başlıklardan biri olacak.

Söz konusu stok, şu an saldırı sonrası kullanılamaz halde olsa da, enkazın kaldırılmasıyla yeniden erişilebilir hale gelebilir.

TAHRAN'DAN YENİ YASA

İran, geçtiğimiz günlerde parlamentoda kabul edilen yeni yasa kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile tüm iş birliğini askıya aldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Arakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) bağlı kalacağını ancak tüm teknik temasların artık İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üzerinden yürütüleceğini ifade etti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz hafta NATO zirvesi sonrası konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise İran’la yeni bir görüşmenin yolda olduğunu duyurdu.

Trump’ın bu açıklaması, henüz İran makamlarınca doğrulanmadı.

İsrail medyası ise Oslo’daki temasın planlandığını ilk duyuran kaynak oldu.