Suriye'nin Tabka kentinde teröristlerin afişleri parçalandı

- Suriye ordusunun kontrolü sağladığı Tabka kentinde halk, SDG'ye ait heykelleri ve afişleri ortadan kaldırarak sevinçle kutlamalar yaptı.
- SDG'nin Fırat Nehri'nin doğusundan Tabka ve Rakka kırsalına gerçekleştirdiği saldırılarda birçok sivil yaralandı.
- Halk, terör örgütüne ait tüm propagandaları yıkarak, Suriye askerine destek verdi.
Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik operasyonları kapsamında dün gece terör unsurlarından temizlenen Rakka kırsalındaki Tabka kentinde halkın kutlamaları devam ediyor.
Geçtiğimiz saatlerde Suriye ordusunu bayrak açarak sevinçle karşılayan bölge halkı, şehrin işgalci terör gruplarından kurtarılmasını kutlarken terör unsurlarına ilişkin propaganda afişlerini parçaladı.
YIRTIP AYAKLARIYLA EZDİLER
Halk, terör örgütüne ait ne kadar paçavra varsa hepsini yırtıp yerde ayaklarıyla ezdi..
SDG SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR
Öte yandan halk, Tabka’da teröristlere ait heykel ve benzeri unsurları ortadan kaldırarak örgütün paçavralarını ayaklar altına alırken, SDG de Suriye askerine ve bölge halkına yönelik saldırılarını sürdürdü.
Teröristler, Fırat Nehri’nin doğusundan güvenlik güçlerinin bugün kontrolünü ele geçirdiği Tabka bölgesine ve Rakka kırsalına çok namlulu roket atar sistemleri ile saldırı gerçekleştirdi.
Suriye basını, Tabka’daki Seyf el-Davla Mahallesi’ni hedef alan saldırılarda birçok sivilin yaralandığını bildirdi.