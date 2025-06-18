ABD ve İsrail medyası yazdı: ABD saldırılara katılabilir

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İsrail ve İran arasında karşılıklı misillemeler sürerken ABD'nin de İran'a karşı İsrail'in yanında saldırılara katılabileceği konusu gündeme geldi.

TRUMP, İRAN'IN NÜKLEER KALBİNE MÜDAHALEYİ MASAYA YATIRDI

Amerikan CBS News’e konuşan konuya yakın beş kaynak, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın nükleer programında kritik bir rol oynadığı düşünülen Fordo tesisini hedef alabilecek bir askeri müdahaleyi görüştüğünü aktardı.

Tahran’ın güneyinde yer alan ve yaklaşık 90 metre derinliğe gömülü Fordo uranyum zenginleştirme tesisi, güçlü hava savunma sistemleriyle korunan yeraltı yapısıyla İran’ın olası nükleer silah üretiminde öncelikli bir merkez olarak görülüyor.

Nükleer silahsızlanma uzmanları, İran’ın uranyum stoklarını bu tesiste silah seviyesine yakın saflığa getirmeye çalıştığını belirtiyor.

"TRUMP'IN DANIŞMANLARI ARASINDA FİKİR BİRLİĞİ YOK"

Öte yandan, Trump’ın saldırıya katılım konusunda kesin bir karar vermediği, ulusal güvenlik danışmanları arasında ise görüş birliği bulunmadığı ifade ediliyor.

Konunun Salı günü Beyaz Saray’daki Durum Odası'nda yapılan güvenlik toplantısında ele alındığı bildirildi. Toplantıya Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ve Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff katıldı.

"İRAN MİSİLLEMEYE HAZIRLANIYOR"

Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde, İran’ın, ABD üslerini hedef alabilecek olası bir misillemeye hazırlandığına dair istihbaratların da gündemde olduğu belirtildi.

İSRAİL BASININDA DA AYNI İDDİA

İsrail basınında da benzer yönde dikkat çekici haberler yer aldı. İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin, ABD’nin kısa süre içinde İran’a yönelik saldırılara fiilen katılmasını beklediğini duyurdu.

KAN’ın üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, "Trump, İran rejimini deviren lider olarak tarihe geçmek isteyecek. Bu yüzden daha sert açıklamalarda bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Yetkili ayrıca, "Trump, 21. yüzyılın en önemli güvenlik krizinde kenarda kalan biri olarak değil, İran rejiminin çöküşünde rol oynayan bir lider olarak hatırlanmak isteyecektir." dedi.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.