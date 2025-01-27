ABD ve Kolombiya arasındaki göçmen iade krizi büyüyor

İHA

Kolombiya’nın düzensiz göçmenleri taşıyan ABD’ye ait iki askeri uçağın ülkeye inişine izin vermemesine ABD’den bir tepki daha geldi.

ABD'DEN VİZE HAMLESİ

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin ABD’nin çıkarlarına öncelik veren politikaları sürdüreceği belirtilerek, “Dışişleri Bakanı Rubio derhal ABD Bogota Büyükelçiliği’nin konsolosluk bölümündeki vize işlemlerinin askıya alınması talimatını verdi” ifadeleri kullanıldı.

Rubio’nun ilgili birimlere ABD’nin düzensiz göçmen iade operasyonunu engelleyen yetkililer ve ailelerine yönelik seyahat yaptırımları uygulama yetkisi verdiği belirtilen açıklamada, “Kolombiya kendi vatandaşlarının ülkelerine dönüşünü kabul edene ve yükümlülüklerini yerine getirene kadar önlemler devam edecek. Amerika, ulusal güvenlik çıkarlarını savunma konusunda geri adım atmayacak” denildi.

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KOLOMBİYA ABD UÇAKLARINA İNİŞ İZNİ VERMEMİŞTİR

ABD, Başkan Donald Trump'ın politikaları çerçevesinde düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeye başlamış, Kolombiya ise düzensiz göçmenleri taşıyan ABD’ye ait iki askeri uçağın ülkeye inişine izin vermemişti.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD’nin sınır dışı uygulamalarını kınayarak göçmenlere suçlu gibi muamele edildiğini savunmuştu. “ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu gibi davranamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum” diyen Petro, “ABD, göçmenleri kabul etmemizden önce onlara saygılı bir muamele protokolü oluşturmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Petro, Kolombiya’da göçmenlik statüsüne sahip olmayan 15 bin 660 ABD vatandaşı bulunduğunu hatırlatmıştı.

TRUMP SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Trump ise Kolombiya’nın aldığı karara sert tepki göstererek, “Petro’nun bu uçuşlara izin vermemesi, ABD’nin ulusal güvenliği ve kamu güvenliğini tehlikeye atmıştır” açıklamasında bulunmuştu.

Kolombiya aleyhinde acil ve kararlı misilleme tedbirleri alacaklarını vurgulayan Trump şöyle demişti:

“ABD’ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak. Bu oran, bir hafta içinde yüzde 50’ye yükselecek. Kolombiya hükümet yetkilileri, tüm müttefikleri ve destekçilerine seyahat yasağı ve vize iptali uygulanacak. Kolombiya hükümetindeki tüm parti üyelerine, aile üyelerine ve destekçilerine vize yaptırımları uygulanacak. Ulusal güvenlik gerekçesiyle tüm Kolombiya vatandaşlarına ve kargolarına yönelik gümrük ve sınır koruma denetimleri sıkıştırılacak. Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) gereğince hazine, bankacılık ve finansal alandaki yaptırımlar tam kapasiteli olarak uygulanacak”

Söz konusu tedbirlerin “sadece bir başlangıç” olduğunun altını çizen Trump, “Kolombiya hükümetinin, ABD’ye zorla gönderdikleri suçluların kabulü ve iadesine ilişkin yasal yükümlülüklerini ihlal etmesine izin vermeyeceğiz” demişti.