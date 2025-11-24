ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu terör örgütü lideri ilan etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'den dikkat çeken bir Venezuela adımı geldi.

MADURO'YU, TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ İLAN ETTİLER

Venezuela’nın “hayali bir örgüt” olduğunu söylediği Cartel de los Soles, ABD tarafından resmen yabancı terör örgütü (FTO) ilan edildi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise terör örgütü lideri olarak listeye girdi.

Washington yönetimi, aralarında Maduro ve diğer üst düzey yetkililerin bulunduğunu iddia ettiği gruba, terörle bağlantılı ek yaptırımlar da uyguladı.

Reuters'ın aktardığına göre Venezuela hükümeti, “var olmayan” bir grubun terör örgütü olarak ilan edilmesini “saçmalık” olarak nitelendirerek iddiaları reddetti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu ay yaptığı açıklamada ABD’nin, ülkeye yasa dışı uyuşturucu ithal edilmesindeki rolü nedeniyle bu grubu yabancı terör örgütü olarak ilan edeceğini söylemişti.

“ÜLKEYE YÖNELİK YASA DIŞI BİR MÜDAHALEYİ MEŞRULAŞTIRMA GİRİŞİMİ”

Venezuela, ABD’nin Venezuelalı üst düzey yetkililere yönelik terör yaptırımlarına tepki gösterdi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Cartel de los Soles" diye bir örgütün var olmadığı hatırlatılarak, "ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan ve ülkeye yönelik yasa dışı bir müdahaleyi meşrulaştırma girişimidir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD’nin Venezuela’da "rejim değişikliğini" hedefleyen klasik planlar yürüttüğü belirtilerek, Venezuela hükümetinin bu tür iftiralara yanıt vermek zorunda kalmasının gereksiz bir zaman kaybına yol açtığı kaydedildi.

Venezuela halkının birliğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD’nin önceki saldırıları gibi bu girişim de başarısız olacaktır. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini bu yanlış ve saldırgan politikadan vazgeçmeye çağırmaktadır. ABD’nin yürüttüğü tehdit ve baskı politikaları, Amerikan halkı tarafından bile desteklenmemektedir. Bu politikalar, Karayip ülkelerinin gelişimini olumsuz etkilediği gibi uyuşturucu kaçakçılığıyla gerçek anlamda mücadeleye de hiçbir katkı sağlamamaktadır"

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD tarafından Maduro'nun, on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i, Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.

Trump "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacı"yla olduğunu öne sürerek Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubu göndermiş, bir tekneyi uyuşturucu taşındığı iddiasıyla vurmuştu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, geçtiğimiz günlerde ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine karşı ülkesinin Karayip kıyılarına bakan bölgede "ağır silahlar" ve "füzeler" konulması için talimat verdiğini belirtmişti.



