ABD Yemen'i vurdu: 5 ölü, 13 yaralı

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ABD, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD ordusunun başkent Sana'nın batısındaki Bani Matar bölgesindeki bir fabrikaya üç hava saldırısı düzenlendiğini aktararak, saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD savaş uçakları Sana'nın batısındaki Beni Matar beldesine 3 hava saldırısı düzenledi.

Açıklamada, saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

TRUMP'TAN 'HUSİLER' AÇIKLAMASI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılar sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

"BİR ABD İHA'SINI DÜŞÜRDÜK"

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüklerini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA, kuzeybatı Yemen'deki Hacca bölgesi hava sahasında düşmanca görevler yürüttüğü sırada düşürüldü" ifadelerini kullandı.

Son ABD İHA'sının yerel olarak üretilen ve yerden fırlatılan bir füzeyle düşürüldüğünü kaydeden Sare, bunun Kasım 2023'ten beri Husiler tarafından düşürülen 19’uncu ABD İHA’sı olduğunu kaydetti.

Devam eden ABD saldırılarının Husilerin askeri kabiliyetlerini engellemediğini vurgulayan Sare, ABD’ye yönelik askeri operasyonlarının Gazze üzerindeki kuşatma sona erene dek süreceğini ifade etti.