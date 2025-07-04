ABD yönetiminden ICH'ye destek: Florida'ya 200 asker sevk edildi

ABD yönetiminden, göçmenlik yetkililerine destek...

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığının (NORTHCOM) X hesabından yapılan açıklamada 200 askerin göçmenlik yetkililerinin ülke genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerine idari ve lojistik destek sağlamak üzere Florida'ya konuşlandırıldığı belirtildi.

EYALETE 200 PİYADE SEVK EDİLDİ

Eyalete sevk edilen 200 deniz piyadesinin, komutanlığın ICE'ye verdiği desteğin ilk aşamasını oluşturduğu vurgulanan açıklamada, görevli askerlerin ICE tesislerinde yalnızca "hukuki olmayan" destek faaliyetlerinde bulunacağı aktarıldı.

PİYADELERE DOĞRUDAN TEMAS YASAĞI

Açıklamada, bu personelin, ICE gözetimindeki kişilerle doğrudan temas kurmasının veya gözetim zincirinin herhangi bir aşamasına müdahil olmasının kesinlikle yasak olduğu kaydedildi.