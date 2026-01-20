Trump; Kanada, Venezuela ve Grönland'ı içeren yeni bir ABD haritası paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ve Grönland'a sahip olma söylemleri ile Venezuela'ya müdahalesinin ardından yayınladığı görsel dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Grönland ve Kanada'yı ABD'nin bir parçası olarak gösteren harita paylaştı.

AVRUPALI LİDERLERLE PAYLAŞIM YAPTI

Paylaşımda, Trump'ın Oval Ofis'te, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de bulunduğu NATO liderleriyle oturduğu görülüyor.

TRUMP GRÖNLAND'A BAYRAK DİKTİ

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Macro Rubio ile Grönland'da ABD bayrağını dikerken görülüyor. Hemen yanındaki levhada, ‘Grönland, ABD toprağı, Kuruluş 2026’ yazıyor.