ABD Yüksek Mahkemesi'nin gündeminde 'doğumla vatandaşlık hakkı' var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinde ABD'de doğduğu için vatandaşlık hakkı elde edilmesine karşı çıkmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın seçim vaatlerinin içinde de yer alan "doğumla vatandaşlık hakkını" sınırlandıran kararnamesinin anayasaya uygun olup olmadığını ele almayı kabul etti.

DAVA SÜRECİ İLKBAHARDA BAŞLAYACAK

ABD Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, mahkemenin bu konudaki davaya bakacağı ve sürecin ilkbaharda başlayacağı belirtildi.

Buna göre, Yüksek Mahkeme, Trump'ın "doğumla vatandaşlık hakkını" sınırlandıran Başkanlık Kararnamesi'nin anayasaya aykırı olup olmadığı konusunda son sözü söyleyecek. Mahkemenin yaz başında kesin kararını vermesi bekleniyor.

Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak 2025 günü imzaladığı kararnamede, ABD'de yasa dışı veya geçici olarak bulunan ebeveynlerin çocuklarının Amerikan vatandaşı olamayacağı belirtiliyordu.

HUKUKİ SÜREÇ YÜKSEK MAHKEMEDE

Trump'ın 18. yüzyıldan kalan "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı barış zamanında uygulamak istemesine dayanan düzenlemesinin mahkemeye taşınmasının ardından hukuki süreç, Yüksek Mahkemeye kadar ulaşmıştı.

KISA SÜRELİ VEZESİ OLANIN DOĞUMUNDA VATANDAŞLIK OLMAYACAK

Söz konusu Başkanlık Kararnamesi, kısa süreli vizelerle ya da yasal statüsü olmayan kişilerin ABD’de doğan çocuklarına vatandaşlık hakkı tanınmasını engellemeyi hedefliyor.

Yüksek Mahkeme, nisanda Trump’ın yürütme emrine karşı ülke çapında “genel” ihtiyati tedbir kararı veren Maryland, Massachusetts ve Washington eyaletlerindeki 3 alt mahkeme yargıcına odaklanan birleştirilmiş davaları görüşmeyi kabul etmişti.