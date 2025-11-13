Abone ol: Google News

ABD'de 1 sent üretim maliyeti nedeniyle tedavülden kaldırıldı

Ülkede 230 yılı aşkın süredir dolaşımda olan en küçük madeni para 1 sentin üretimi, ekonomik nedenler ve değişen tüketici alışkanlıkları sebebiyle durduruldu.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 10:01
  • ABD'de 1 sentin üretimi ekonomik nedenler ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle durduruldu.
  • Son 10 yılda üretim maliyetinin 1,42 sent artarak 3,69 sente yükselmesi kararın alınmasında etkili oldu.
  • 230 yılı aşkın süredir dolaşımda olan 1 sent, ABD'nin ihtiyaçlarını artık karşılamadığı için üretimden kaldırıldı.

ABD'de radikal karar...

ABD Darphanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre en düşük değerli para biriminin artık basılmayacağı bildirildi.

1 SENT TEDAVÜLDEN KALDIRILDI

Açıklamada, ABD'nin ihtiyaçlarını karşılamak için artık gerekli olmadığı gerekçesiyle 1 sentlik madeni paranın (penny) üretiminin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

ÜRETİM MALİYETİ ARTTI

Darphanenin açıklamasında kararın alınmasında son 10 yılda sent başına düşen üretim maliyetinin 1,42 sent artarak 3,69 sente yükselmesinin etkili olduğu kaydedildi.

230 YILDIR DOLAŞIMDAYDI

ABD Darphanesinin 1792'de kurulmasının ardından basılan ilk madeni paralardan 1 sent, 230 yılı aşkın süredir dolaşımdaydı.

