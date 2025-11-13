ABD'de 1 sent üretim maliyeti nedeniyle tedavülden kaldırıldı

- ABD'de 1 sentin üretimi ekonomik nedenler ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle durduruldu.
- Son 10 yılda üretim maliyetinin 1,42 sent artarak 3,69 sente yükselmesi kararın alınmasında etkili oldu.
- 230 yılı aşkın süredir dolaşımda olan 1 sent, ABD'nin ihtiyaçlarını artık karşılamadığı için üretimden kaldırıldı.
ABD'de radikal karar...
ABD Darphanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre en düşük değerli para biriminin artık basılmayacağı bildirildi.
1 SENT TEDAVÜLDEN KALDIRILDI
Açıklamada, ABD'nin ihtiyaçlarını karşılamak için artık gerekli olmadığı gerekçesiyle 1 sentlik madeni paranın (penny) üretiminin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.
ÜRETİM MALİYETİ ARTTI
Darphanenin açıklamasında kararın alınmasında son 10 yılda sent başına düşen üretim maliyetinin 1,42 sent artarak 3,69 sente yükselmesinin etkili olduğu kaydedildi.
230 YILDIR DOLAŞIMDAYDI
ABD Darphanesinin 1792'de kurulmasının ardından basılan ilk madeni paralardan 1 sent, 230 yılı aşkın süredir dolaşımdaydı.