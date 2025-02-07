ABD'de 10 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

Haber Merkezi

ABD'de ardı ardına yaşanan uçak kazalarına yenileri ekleniyor.

Alaska eyaletinde seyreden bir Bering Air uçağı, havadayken gizemli bir şekilde kayboldu.

Yetkililer, aniden kaybolan uçağın içinde pilot ile birlikte 10 kişinin bulunduğunu bildirdi.

UÇAK HALA BULUNAMADI

Arama çalışmaları sürerken Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı, olayı doğrulayan bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Şu anda, Nome ve White Mountain'dan kara araması yapıyoruz. Hava koşulları ve görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve Polis Ekipleri arama çalışmalarına katıldı." denildi.

BİREYSEL ARAMA GRUPLARI OLUŞTURMAMA UYARISI

Yerel yetkililer, uçağın kaybolmuş olabileceği endişesiyle, ekstrem hava koşulları nedeniyle halktan kendi arama gruplarını oluşturma girişimlerinden kaçınması çağrısında bulundu.

"Halktan, kaybolanlar için endişelendiği bir dönemde, güvenlik ve hava koşullarını göz önünde bulundurarak bireysel arama grupları oluşturmamalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, ailelerin destek almak için Norton Sound Health Corporation'a başvurması önerildi.