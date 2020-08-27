ABD'de 1229 kişi daha koronavirüsten öldü

Ülkede salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 183 bin 699 oldu.

Koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke ABD'de, salgın kaynaklı can kaybı 183 bin 699'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1229 kişi daha hayatını kaybetti.

BİR GÜNDE 45 BİN 838 VAKA

Vaka sayısı da son 24 saatte 45 bin 838 artışla 6 milyon 3 bin 322'ye ulaştı.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 722 bin 4 vakayla Brezilya, 3 milyon 333 bin 732 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 687 bin 500 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken, bunu 621 bin 673 vakayla Teksas ve 608 bin 722 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 987 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.