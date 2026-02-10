ABD'de 16 yaşındaki lise öğrencisi vuruldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Maryland eyaletinde, bir lisede korku dolu anlar yaşandı.

Silah seslerinin yankılandığı liseye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, öğrenci ve yerel halk olayla ilgili bilgilendirildi.

Montgomery County Polis Departmanı'ndan şu açıklamalar yapıldı.

"Başkent Washington’a yaklaşık yarım saatlik mesafedeki Rockville kentinde bulunan Thomas S. Wootton Lisesi'nde, dün 09.02.2026 tarihinde yerel saatle 14.15'te silah sesleri duyuldu.

OKULA POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Silah seslerinin duyulması üzerine okula polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, öğrenciyi okulun koridorunda tek kurşunla vurulmuş halde bulundu.

16 yaşındaki erkek öğrencinin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin de aynı lisede eğitim gören 16 yaşındaki bir erkek öğrenci olduğu öğrenildi.

Olaydan kısa bir süre sonra saldırıyı gerçekleştiren öğrenci, okul yakınlarında yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelinin 'yetişkin' statüsünde yargılanacağı, isminin ise şimdilik açıklanmayacağı aktarıldı.

Saldırı sonrası okulda güvenlik amacıyla tecrit uygulandığı, öğrencilerin daha sonra başka bir okulda aileleriyle buluşturulduğu ifade edildi.