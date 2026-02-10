ABD’de Göçmenlik Mahkemesi'nden Rümeysa Öztürk kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’de görülen davada göçmenlik yargıcı, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Rümeysa Öztürk’ün sınır dışı edilmesine ilişkin iddialarını hukuken ispatlayamadığına hükmetti. Bu kararla birlikte, Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme süreci resmen sonlandırıldı.

KARAR FEDERAL MAHKEMEYE SUNULDU

Öztürk’ün avukatları, göçmenlik mahkemesinin sınır dışı işlemlerini sona erdiren kararına ilişkin belgeleri, federal mahkemeye sundu. Belgelerde, DHS’nin hukuki dayanak ortaya koyamadığı açıkça yer aldı.

ÖZTÜRK: "ADALETİN YERİNİ BULDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Rümeysa Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla yaptığı açıklamada, yaşanan sürecin geri alınamayacak etkiler bıraktığını belirterek, kararın haksızlığa uğrayan diğer kişiler için umut olabileceğini ifade etti. Öztürk, “Bugün, adalet sisteminin tüm kusurlarına rağmen, sonunda da olsa adaletin yerini bulabildiğini görmek bana derin bir nefes aldırdı.” dedi.

AVUKATTAN TEPKİ: "GÖÇMENLİK SİSTEMİ, SİLAH HALİNE GETİRİLDİ"

Öztürk’ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, Trump yönetiminin göçmenlik sistemini akademisyenler de dahil olmak üzere toplumun farklı kesimlerini hedef almak için kullandığını savundu.

SİYASİ TEPKİLER

ABD’li Senatör Ed Markey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek davanın, başından itibaren “temelsiz” olduğunu ifade etti.

GÖZALTI SÜRECİ VE TARTIŞMALI AÇIKLAMALAR

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam eden Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025’te arkadaşlarıyla iftara gitmek üzereyken yüzleri maskeli ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, “Hamas destekçisi” olduğunu öne sürdüğü 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini duyurmuştu.

FEDERAL YARGIÇTAN DURDURMA KARARI

Öztürk’ün gözaltına alınmasının ardından ABD’li federal yargıç Denise Casper, sınır dışı işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Tufts Üniversitesi yönetimi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep etmiş, Rektör Sunil Kumar, yaşananların üniversitenin uluslararası akademik topluluğunu ciddi şekilde etkilediğini vurgulamıştı.