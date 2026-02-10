Ermenistan, ABD'den 11 milyon dolara İHA aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, resmi ziyarette bulunduğu Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaret ettiği ülkelere bir tacir edasıyla yüksek meblağlı satışlar yapması geleneğini JD Vance de sürdürdü.

11 MİLYON DOLARLIK İHA SATIŞI

Bu kapsamda Vance, Ermenistan'a 11 milyon dolara İHA sattı.

Paşinyan ve Vance, satışı yapılan İHA'yı incelerken o anlardan bir de fotoğraf yayınlandı.

Görüşmenin ardından Vance ve Paşinyan, ortak basın toplantısı düzenledi.

"ERMENİSTAN'IN GÜVENLĞİ İÇİN KULLANILACAK"

Ermenistan'a 11 milyon dolarlık V-BAT tipi gözetleme amaçlı İHA satışı için yeni bir savunma anlaşması olduğunu duyuran Vance, "İlk kez büyük bir askeri teknoloji satışı duyuruyoruz. 11 milyon dolarlık gözetleme amaçlı İHA teknolojisi. Bu İHA'lar Ermenistan'ın güvenliği için kullanılacaktır. Bu, ABD için de savunma teknolojisi sektöründe yeni iş imkanları ve yatırımlar anlamına geliyor." dedi.

"PAŞİNYAN BİZİMLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİ KURDU"

Azerbaycan ile yapılan barışa da değinen ve barışın geçmişe odaklanan değil geleceğe odaklanan insanlar tarafından yapılacağını belirten Vance, "Başbakan Paşinyan, çok büyük ilerleme kaydetti, hem benimle hem de ABD Başkanı Donald Trump ile çok iyi bir ilişki kurdu. Bu nedenle yalnızca Ermenistan için barış inşa etmiyoruz, aynı zamanda Ermenistan ve ABD için birlikte gerçek bir refah oluşturuyoruz." dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, Ermenistan ve ABD arasında askeri ve savunma iş birliği alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "Bu, savunmamızı güçlendirmeye önemli bir katkı sağlayacak. ABD'nin yabancı ülkelere askeri teçhizat satışı programı çerçevesinde uygulanan bu anlaşmanın, gelecekteki iş birliğimizi genişletmek için sağlam bir temel oluşturacağını umuyorum." dedi.

"TRUMP'IN NOBEL'İ ALMASINI UMUYORUM"

Azerbaycan ile barış sürecine katkılarından ve 8 Ağustos 2025'te ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen zirveyi organize etmesinden dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkürlerini ifade eden Paşinyan, "Washington zirvesi sayesinde Ermenistan ve ABD arasındaki ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdık ve Başkan Trump'ın katılımıyla Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışı sağladık. Washington barış zirvesinden sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak bir mektupta Başkan Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdik ve bu ödüle layık olmasını çok umuyorum." dedi.

Basın toplantısında ayrıca ABD ve Ermenistan arasında nükleer enerji alanında barışçıl iş birliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı.

ERMENİSTAN'IN KÖTÜ BAYRAKTAR TB2 ANILARI

Ermenistan'ın 11 milyon dolarlık İHA anlaşması, uluslararası basında geniş yer buldu. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin desteği ile tarih yazan Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA'ları ile adeta Ermenistan'ı sahadan silmişti.

Türk SİHA'ları sayesinde Ermenistan günler içinde Azerbaycan karşısında diz çökmüş ve süreç Karabağ'ın Azerbaycan'a bağlanmasıyla ve barış anlaşmasıyla sonuçlanmıştı.