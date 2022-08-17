ABD'de 1947'de kütüphaneden ödünç aldığı kitabı 75 yıl sonra iade etti

New Jersey'de yaşayan Bob Jablonski, 1947 yılında kütüphaneden ödünç aldığı kitabı 75 yıl sonra, 89 yaşında geri getirdi. Yetkililer, iade edilen kitapta yıpranma bulunmadığını belirtti.

ABD'nin New Jersey eyaletinin Jersey City kentinde yaşayan Bob Jablonski, 14 yaşındayken Jersey City Halk Kütüphanesi'nden bir kitap ödünç aldı.

Jablonski, ödünç aldığı yazar Oden Rudolph'un Hitler isimli kitabını 75 yılın ardından kütüphaneye iade etti.

Evde temizlik yaparken kitabı buldu

Kütüphaneden 14 yaşındayken ödünç aldığı kitabı 89 yaşında teslim eden Jablonski, evinde temizlik yaptığı esnada kitabı bulduğunu söyledi.

"Çalışanlar, kitabı çok merak ediyor"

Yetkililer, Jablonski tarafından iade edilen kitapta yıpranma veya hasar bulunmadığını söyleyerek, "Çalışanlar, kitabı ve Jablonski'nin 1947'deki kütüphane deneyimini çok merak ediyor. Fakat Jablonski ziyareti ile ilgili detayları pek hatırlamıyor." dedi.

Kitabın arasında kütüphane referans kartının bulunduğu da öğrenildi.

Teslimi gecikmiş kitaplar için alınan ceza kaldırılmıştı

Jersey City Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Kate Davis Hudson olayın ardından şu ifadeleri kullanarak açıklama yaptı:

"Eğer biri Bay Jablosnki ile aynı duruma düşerse, lütfen binlerce dolar ceza ödemekten korkmasın. Bay Jablonski 70 yıl sonra bile kitabı hiçbir borcu olmadan geri getirdi, siz de yapabilirsiniz."

İHA'nın haberine göre; Jersey City Halk Kütüphanesi, geçtiğimiz yıl teslimi gecikmiş kitaplar için okuyuculardan alınan ceza ücretini kaldırmıştı.