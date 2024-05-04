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İstanbul'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

İstanbul'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı Pendik'te bir kamyonet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.