ABD'de 2 bine yakın araştırmacıdan, Trump yönetimine 'bilime saldırı' tepkisi

AA

ABD'de tıp, iklim, sosyoloji ve ekonomi gibi alanlarda görev yapan 2 bine yakın araştırmacı, dikkat çeken bir hamlede bulundu..

Araştırmacılar, ABD halkına hitaben mektup kaleme aldılar.

Mektupta, Kongre'nin son federal kesintiler nedeniyle zarar gören kurumlara yeniden fon sağlaması çağrısı yer aldı.

TRUMP YÖNETİMİNİN "ABD'DE BİLİME TOPYEKÜN SALDIRIDA BULUNDUĞUNU" SAVUNDU

Sağlık ve bilim kurumlarındaki işten çıkarmalar ile fon kesintilerinin araştırmalarına zarar verdiğini belirten araştırmacılar, Trump yönetiminin "ABD'de bilime topyekun saldırıda bulunduğunu" ifade etti.

Araştırmacılar, ABD'de farklı yönetimlerin 80 yılı aşkın süredir ülkenin araştırma girişimine katkıda bulunduğunu belirterek, "Şaşırtıcı bir şekilde Trump yönetimi, araştırma fonlarını keserek, binlerce bilim insanını işten çıkararak, bilimsel verilere kamusal erişimi ortadan kaldırarak ve araştırmacılara ideolojik gerekçelerle çalışmalarını değiştirmeleri ya da terk etmeleri için baskı yaparak bu girişimi istikrarsızlaştırıyor." değerlendirmesini yaptı.

ÜLKENİN BİLİMSEL GİRİŞİMİNİN "YOK EDİLMEKTE OLDUĞU" VURGUSU

Ülkede pek çok üniversite ve araştırma kurumunun Trump yönetimini "kızdırmamak ve federal fonları tehlikeye atmamak için sessiz kaldığını" aktaran araştırmacılar, ülkenin bilimsel girişiminin "yok edilmekte olduğunu" kaydetti.

NE OLMUŞTU

Trump yönetimi 7 Mart'ta, Gazze'ye destek gösterilerinin merkez üssü olan Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle iptal etmişti. Columbia Üniversitesi, federal fonları kaybetme riskini göze alamayarak Trump yönetiminin taleplerini kabul etmişti.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, 27 Mart'ta Trump yönetiminin federal hükümeti küçültme planı kapsamında 10 bin çalışanının işine son vereceğini duyurmuştu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, 29 Mart'ta, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'in aşılara karşı olumsuz tutumuna atıfta bulunarak görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.