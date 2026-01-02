İsviçre'de 47 can alan yangınla ilgili yeni detaylar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsviçre'de yılbaşı kutlamaları büyük bir trajediye dönüştü.

İsviçre'deki bir kayak merkezinde bulun eğlence merkezinde, patlama meydana geldi.

İsviçre'de, Crans-Montans kayak merkezindeki yılbaşı kutlamaları sırasında yaşanan yangın, 47 cana mal oldu.

Eğlencenin yer aldığı barda başlayan yangınla ilgili çıkış sebebinin, bir 'servis şovu' olduğu da gündemde.

MATYAPLAR İLE TAVAN TUTUŞTU

Görgü tanıkları, servis personelinin başlarındaki maytaplı aksesuarlar ve içki şişelerindeki yanar vaziyetteki maytapların tavanı tutuşturduğunu söyledi.

KURALSIZLIKLAR ZİNCİRİ

İçki şişelerine maytap takıp; elyaf ses yalıtım tabakasıyla kaplı tahta tavanı tutuşturmanın ardından meydana gelen yangın ve kapasitenin üstünde kalabalık, 47 kişinin ölmesine, onlarca kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Meydana gelen yangında çıkış kapılarının yokluğu da dikkati çekti.

Çıkış kapılarının olmaması ve kapasitesinin üzerinde müşteri alan merkezden gelen görüntüler, faciayı da gözler önüne serdi.