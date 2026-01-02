Bosna Hersek'in en küçük camisi: En fazla 10 kişi ibadet edebiliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bosna Hersek'in Zenica kentine bağlı Pojske'de, seyahat halinde olan insanların yol üzerinde ibadet edebilecekleri bir yer bulabilmeleri amacıyla 2023'te inşa edilen cami, kapladığı 16 metrekarelik alanla dikkati çekiyor.

İLGİ ODAĞI

Poscanska Nehri kenarında yapılan cami, küçük olmasının yanı sıra etrafını çevreleyen doğal güzelliklerle de ziyaretçilerin ilgi odağı.

Yolu kullanan insanların ibadet etmek için girdiği ve en fazla 10 kişinin sığdığı cami, Bosna Hersek'in en küçük camilerinden birisi.

CAMİ BOYUTLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Camiye ibadet için gelenlerden Mirzet Skopljak, "Caminin tam ölçüsü 4 metreye, 4 metre. Caminin bu boyutlarda inşa edilmesinin asıl amacı yoldan geçenlerin ibadet edebilmesidir." dedi.

İnsanların böyle bir yerde cami bulunmasından son derece memnuniyet duyduklarını aktaran Skopljak, caminin zamanla boyutu nedeniyle de büyük ilgi görmeye başladığını anlattı.

TURİZM NOKTASI HALİNE GELDİ

Skopljak, Bosna Hersek'in genelinden de çok fazla kişinin camiyi ziyaret ettiğini belirterek, inşa edilmesinden bu yana binlerce kişinin geldiğini söyledi.

Bosna Hersek dışında Türkiye, Almanya, Fransa ve ABD'den insanların da camiyi görmek için geldiğini dile getiren Skopljak, caminin ibadet etmenin yanı sıra bölgede önemli bir turizm noktası haline de geldiğini kaydetti.