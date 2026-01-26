ABD'de 8 kişiyi taşıyan özel jet düştü

- ABD'nin Maine eyaletinde 8 kişiyi taşıyan özel bir jet düştü.
- FAA, kazanın Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış sırasında gerçekleştiğini duyurdu.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve havalimanı geçici olarak kapatıldı.
ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü belirtildi.
YOLCULARIN SAĞLIK DURUMU BELİRSİZ
Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi.
Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.