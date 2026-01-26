Dünya Ekonomik Forumu'nda skandal: Davos'ta fuhşa talep fırladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 1971'den beri her yıl olduğu gibi bu yıl da Davos'ta dünya liderleri ve önde gelen figürlerin katılımıyla gerçekleşti.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

250’den fazla oturum gerçekleştirilen foruma, 130'dan fazla ülkeden iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 3 bin kişi katıldı.

Farklı ülkelerden 64 devlet başkanı ve başbakanın da katıldığı zirvede, küresel belirsizlikler, jeopolitik ve jeoekonomik riskler, küresel ekonomi, teknolojik dönüşüm, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi konular tartışıldı.

Türkiye'yi temsilen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Davos'ta bulundu.

LİDERLER KONUŞMA YAPTI

19 ve 23 Ocak arasında yapılan zirvede ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi birçok dünya lideri konuşma yaptı.

DAVOS'TA ESKORT SKANDALI

WEF sırasında Davos'ta seks işçilerine olan talebin hızla arttığı belirtildi; iddiaya göre bir müşteri, beş kadınla dört gün geçirmek için tam 114 bin dolar ödedi.

İsviçre merkezli flört ve erotik hizmetler platformu Titt4Tat'a göre, küresel elitin "çok çalış, daha çok eğlen" anlayışı, İsviçre kasabasındaki eskortlara olan ilgide açıkça gözlemlendi.

Küresel liderler, büyük teknoloji şirketlerinin CEO'ları ve varlıklı iş adamlarının bulunduğu ilçe, fuhşa yönelik taleplerde büyük bir artış yaşadı.

FUHŞA TALEPTE YÜZDE 4 BİN ARTIŞ

İsviçre merkezli 20 Minutes gazetesinin haberine göre, WEF'in açılış günü olan 19 Ocak'ta, erotik hizmet talepleri yüzde 4000'lik şaşırtıcı bir artışla 79'a yükseldi.

Seks işçilerini potansiyel müşterilerle buluşturan Titt4Tat, konferanstan önce Davos'ta yıllık ortalama günde iki rezervasyon kaydettiklerini belirtti.

KULLANICILARIN ÇOĞU ABD, RUSYA VE UKRAYNA'DAN

Raporda, kullanıcıların "özellikle yüksek" bir kısmının ABD, Rusya ve Ukrayna'dan olduğu belirtildi.

SİYAHİ KADINLAR TECİH EDİLDİ

Bu yıl siyahi kadınlara olan talep "keskin bir şekilde arttı".