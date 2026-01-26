Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Türkiye’ye gelecek

- Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.
- Ziyaret kapsamında, güvenlik, eğitim, ve ticaret gibi alanlarda iş birliği olanakları ele alınacak ve çeşitli mutabakat zabıtları imzalanacak.
- Ayrıca, Türkiye ve Nijerya'dan yatırımcıların katılacağı bir iş forumu düzenlenecek.
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu’nun Türkiye temaslarında; güvenlikten eğitime, sosyal kalkınmadan inovasyona ve havacılığa kadar birçok alanda iş birliği olanaklarının ele alınacağı belirtildi. Görüşmelerin, mevcut ilişkilerin kurumsal düzeyde güçlendirilmesini hedeflediği ifade edildi.
STRATEJİK VE DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER YAPILACAK
Ziyaret süresince iki ülke arasında finans, iletişim, ticaret ve yatırım alanlarında stratejik siyasi ve diplomatik temasların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu görüşmelerin, ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.
MUTABAKAT ZABITLARI İMZALANACAK
Üst düzey yetkililerin katılımıyla yapılacak toplantılarda; bilimsel araştırma, enerji, teknik işbirliği, medya ve iletişim, askeri iş birliği ile protokol başlıklarında çeşitli mutabakat zabıtlarının imzalanması öngörülüyor.
İŞ FORUMU DÜZENLENECEK
Ziyaret kapsamında ayrıca Türkiye ve Nijerya’dan yatırımcıları bir araya getirecek bir iş forumu düzenlenecek. Forumda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik fırsatların ele alınması hedefleniyor.
KARŞILIKLI ÜST DÜZEY ZİYARETLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Ekim 2021 tarihlerinde Nijerya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Tinubu’nun Türkiye ziyareti, karşılıklı üst düzey temasların devamı niteliği taşıyor.