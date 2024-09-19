ABD'de anketler Kamala Harris diyor ABD’de yapılan anketler, Demokratların adayı Kamala Harris'e yönelik bakış açısının adaylığını açıklamasından bu yana daha olumlu hale geldiğini gösterdi.

AA

Amerika, 5 Kasım'da gerçekleşecek olan seçimlere hazırlanıyor.

Kamala Harris ve Donald Trump arasında geçecek olan yarışlar öncesi, ülkede tansiyon da bir hayli artmış durumda.

Trump, 3 kez suikast girişimi atlattı. Kamala Harris ise yapılan canlı yayın sonrası oylarını artırdı.

Harris'in canlı yayın performansı, yapılan anketlere de yansımaya başladı.

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, 12-16 Eylül'de bin 771 kişiye başkan seçimlerinin adayları hakkında sorular yöneltildi.

"HARRİS İYİ BİR BAŞKAN OLUR"

Anket sonuçları, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Demokratların adayı Harris'e yönelik desteğin arttığını gösterirken, seçmenlerin neredeyse yarısının Harris'in adaylığına sıcak baktığını, yüzde 44'ünün ise olumsuz düşündüğünü ortaya koydu.

Seçmenlerin yarısına yakını Harris'in "iyi bir başkan" olacağını düşündüğü, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump için ise bu oranın yüzde 36 olduğu ifade edildi.

TRUMP ANKETLERDE DÜŞÜYOR

Ayrıca ankete göre Trump'ın adaylığı için her 10 kişiden 6'sının olumsuz bakış açısına sahip olduğu belirtildi.

Anket sonucunda, bağımsız seçmenlerin Harris'i Trump'a kıyasla "biraz daha olumlu" gördüğü ancak çok sayıda bağımsızın her iki aday için de olumsuz düşündüğü tespit edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)