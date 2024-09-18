AA & Ensonhaber

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyetçilerin adayı eski başkan Donald Trump'ın başı beladan kurtulmuyor.

K9 KÖPEĞİ BOMBA BULDU

Trump'ın New York'taki mitinginin yakınında park halindeki bir araçta patlayıcı madde bulundu.

Bombayı etkinlik öncesi sabah saatlerinde yapılan taramada K9 köpeği buldu.

2 AYDA 3. SİKAST GİRİŞİMİ

Binlerce insanın mitingin yapılacağı bölgede bulunduğu belirtildi. Bu, Trump'a karşı 2 ayda gerçekleştirilen 3. suikast girişimi olarak kayıtlara geçti.

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Yavuz Yıldırım
Editör