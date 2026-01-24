ABD’de ara seçimler öncesi harita savaşı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlerde, Temsilciler Meclisinin 435 üyesinin tamamı ile Senato üyelerinin üçte biri yeniden belirlenecek. Mevcut tabloda Kongre’nin her iki kanadında da çoğunluğu az farkla elinde bulunduran Cumhuriyetçiler ile bu dengeyi değiştirmeyi hedefleyen Demokratlar arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor.

TRUMP'TAN AÇIK UYARI: "KAYBEDERSEK AZLEDERLER"

Trump’ın 6 Ocak’ta Washington’da yaptığı konuşma, seçimlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Cumhuriyetçi seçmenlere seslenen Trump, ara seçimlerin kaybedilmesi halinde Demokratların azil sürecini başlatacağını savunarak, “Ara seçimleri kazanamazsak beni görevden almak için bir neden bulacaklar” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALARIN GÖLGESİNDE KONGRE HESABI

Venezuela’ya yönelik olası askeri müdahale, göç politikalarının yasallığı, Epstein belgelerinde adının geçmesi ve yolsuzluk iddiaları gibi başlıklar Trump üzerindeki baskıyı artırırken, Başkan bu süreçte Kongre’de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu korumasını kritik görüyor.

SEÇİMLERİN TARTIŞMALI YÖNTEMİ: GERRYMANDERING

Ara seçim hazırlıkları kapsamında hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında “gerrymandering” olarak bilinen seçim bölgelerini yeniden düzenleme stratejisi öne çıkıyor. Bu yöntem, Temsilciler Meclisi üyelerinin temsil ettiği bölgelerin sınırlarının, belirli bir partiye avantaj sağlayacak şekilde yeniden çizilmesini içeriyor.

DALGA TEXAS'TA BAŞLADI, EYALETLERE YAYILDI

Trump’ın Temmuz 2025’te Texas’ta daha avantajlı seçim bölgeleri oluşturulması yönündeki çağrısıyla hız kazanan süreç, kısa sürede Missouri, North Carolina ve Ohio gibi eyaletlere yayıldı. Bu eyaletlerde Cumhuriyetçiler lehine yeni seçim haritaları onaylandı.

Indiana’da ise tüm sandalyeleri Cumhuriyetçilere kazandırabilecek bir düzenleme hayata geçirilemeyince, parti önemli bir avantajı kaçırmış oldu. Kansas ve Florida’daki benzer girişimler de yakından izleniyor.

DEMOKRATLAR DA KARŞI HAMLEYE GEÇTİ

Cumhuriyetçilerin ardından Demokratlar da yarışa dahil oldu. Virginia’da başlatılan ancak henüz sonuçlanmayan düzenleme girişiminin yanı sıra California’da, Demokratlara ek sandalye kazandırması beklenen yeni seçim haritası Kasım 2025’te referandumla kabul edildi.

Trump, California’daki referandumun “hileli” olduğunu öne sürerken, sürecin ciddi hukuki inceleme altında olduğunu savundu. Utah başta olmak üzere bazı diğer Demokrat ağırlıklı eyaletlerde de benzer adımlar atılıyor.

UZMANLAR: AZİL TARTIŞMASI SEÇİM SONRASINA BAĞLI

Georgia Üniversitesi’nden siyaset bilimci Prof. Dr. Jamie Carson, Demokratlar arasında Trump’ın azline yönelik bir eğilim bulunduğunu ancak bu adımın atılmasının 2026 sonrası oluşacak tabloya ve ortaya çıkacak delillere bağlı olduğunu belirtti.

Carson’a göre Demokratlar Temsilciler Meclisinin kontrolünü ele geçirirse azil süreci gündeme gelebilir; ancak bunun için kamuoyunu ikna edecek güçlü kanıtların bulunması şart.

"SONUÇ BİRKAÇ SANDALYEYE BAĞLI OLABİLİR"

Seçim bölgelerinde yapılan değişikliklerin, Kongre’deki çoğunluğun çok az farkla belirlendiği dönemlerde kritik rol oynayabileceğini vurgulayan Carson, 2026 Temsilciler Meclisi seçimlerinde kontrolün yalnızca birkaç sandalyeye bağlı olabileceğine dikkat çekti.

GÜVEN TARTIŞMASI VE BELİRSİZLİK

Uzmanlar, gerrymandering uygulamalarının yasal süreçlere takılabileceğini ve kamuoyunda güven sorununa yol açabileceğini belirtiyor. Seçim sonuçlarının önceden “manipüle edildiği” algısının, demokratik temsiliyete olan inancı zedeleyebileceği uyarısı yapılıyor.

ARA SEÇİMLERDEN NE ÇIKABİLİR

Geçmiş seçimlerde, görevdeki başkanın partisinin ara seçimlerde sandalye kaybettiğini hatırlatan Carson, mevcut siyasi atmosferde Demokratların Temsilciler Meclisi için avantajlı olduğunu ifade etti. Senato’da ise Cumhuriyetçilerin, büyük bir siyasi kırılma yaşanmadığı sürece çoğunluğu koruması bekleniyor.

Son anketlere göre Demokratlar Temsilciler Meclisi yarışında küçük farklarla önde görünse de, seçim sonuçlarının eyalet bazlı harita değişiklikleriyle şekillenebileceği değerlendiriliyor.