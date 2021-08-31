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    ABD'de aşıya karşı çıkan miting organizatörü Wallace, koronavirüsten öldü

    Wallace, koronavirüs belirtilerinin ardından kaldırıldığı hastanede solunum cihazına bağlandı. ABD'li organizatör, bir ay süren yaşam savaşını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.08.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 11:41
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    ABD'de aşıya karşı çıkan miting organizatörü Wallace, koronavirüsten öldü

    ABD'de koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemlere ve aşıya karşı çıkmasıyla bilinen Caleb Wallace, hayatını kaybetti.

    Tedbir ve aşı karşıtı "özgürlük" mitinginin organizatörlüğünü yapan Wallace'a koronavirüs teşhisi konuldu.

    İLK BAŞTA TESTİ REDDETTİ

    Teksas eyaletinde düzenlenen salgın önlemleri karşıtı mitingleri organize eden 30 yaşındaki Wallace'ın 26 Temmuz'da koronavirüs belirtileri gösterdiği kaydedildi.

    Başta test yaptırmayı reddeden Wallace'ın daha sonra kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi.

    ARDINDA 3 ÇOCUK VE HAMİLE EŞİNİ BIRAKTI

    Haftalardır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Wallace'ın bilincinin 8 Ağustos'tan itibaren kapalı olduğu ifade edildi. 3 çocuğu bulunan ve eşi 4'üncü çocuklarına hamile olan Wallace'ın cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı.

    ABD de aşıya karşı çıkan miting organizatörü Wallace, koronavirüsten öldü #1

    AŞI VE MASKE KARŞITI PROTESTOLARI ORGANİZE ETTİ

    Wallace, aşı ve maske gibi koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan önlemlere karşı "özgürlük" protestolarını düzenleyen "San Angelo Özgürlük Muhafızları" grubunun kurucularındandı.

    Bu arada Wallace, aşı zorunluluğunun anayasal haklara karşı olduğunu savunuyordu.

    ABD de aşıya karşı çıkan miting organizatörü Wallace, koronavirüsten öldü #2

    ABD de aşıya karşı çıkan miting organizatörü Wallace, koronavirüsten öldü #3

    ABD de aşıya karşı çıkan miting organizatörü Wallace, koronavirüsten öldü #4

    ABD de aşıya karşı çıkan miting organizatörü Wallace, koronavirüsten öldü #5

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