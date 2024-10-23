ABD'de beyin ölümünün gerçekleştiği sanılan hasta ameliyatta uyandı

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ABD'de bu kadar da olmaz dedirten bir olay meydana geldi.

36 yaşındaki Anthony Thomas 'TJ' Hoover II, Kentucky'nin Richmond şehrindeki Baptist Health Hastanesi'ne aşırı doz nedeniyle getirildikten sonra kalp krizi geçirmiş ve beyin ölümü gerçekleştiği açıklanmıştı.

Hayat destek ünitesinden ayrıldıktan sonra organlarının bağışlanması için hazırlıklar yapıldı.

BEYİN ÖLÜMÜ GEÇİRDİĞİ AÇIKLANDI: ORGANLARINI BAĞIŞLAMAK İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILDI

Ancak TJ’nin kardeşi Donna Rhorer, kardeşinin gözlerinin ameliyathaneye götürülürken açıldığını ve etrafa baktığını gördüğünü belirtti.

Hastane personeli, bu durumu "sık rastlanan bir refleks" olarak nitelendirdi.

AMELİYAT MASASINDA UYANDI

Olayın devamında, TJ’nin ameliyat masasında daha abartılı hareketler yapması ve "görünür şekilde ağlaması" üzerine, ameliyathanede büyük bir şaşkınlık yaşandı.

NPR'nin haberine göre, bu durum karşısında cerrahlar ameliyatı durdurma kararı aldı.

Organ muhafaza görevlisi Natasha Miller, NPR’ye yaptığı açıklamada, "Ameliyatı gerçekleştiren cerrah, ‘Bu işten çekiliyorum, bu durumla ilgilenmek istemiyorum’ dedi." şeklinde konuştu.

DOKTOR AMELİYATTAN ÇEKİLDİ

Miller, ameliyathanede kaosun hakim olduğunu ve her insanın büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti.

Neyse ki TJ, halen hayatta ve kız kardeşinin bakımında bulunuyor.

Ancak NPR’ye göre, TJ, konuşma, hafıza ve hareket kabiliyetlerinde ciddi problemler yaşamaya devam ediyor.