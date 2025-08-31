ABD'de bir anne zor olanı seçti: Yapışık ikizler doğar doğmaz hayata veda ettiler

Newsweek'te yer alan habere göre, ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Nicole ve Austin LeBlanc çifti, ilk kez bebek sahibi olacaklarını öğrendiklerinde büyük bir mutluluk yaşadı.

Ancak bu sevinç uzun sürmedi.

Gebeliğin yedinci haftasında yapılan kontrolde, ultrasonda yalnızca bir kalp atışı duyulmasına rağmen ikiz gebelik şüphesi ortaya çıktı.

AYNI KALBİ TAŞIYORLARDI

Kısa süre sonra Nicole, şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldığında gerçek ortaya çıktı.

Anne adayı, aynı kalbi, karaciğeri, bağırsakları, diyaframı ve göbek kordonunu paylaşan ikiz kız bebeklere hamileydi.

GEBELİĞİ SONLANDIRMASI TAVSİYE EDİLDİ

Uzmanlar, bebeklerin ya düşükle kaybedileceğini ya da doğumdan kısa süre sonra hayatlarını yitireceklerini söyledi.

Pek çok doktor, Nicole'e gebeliği sonlandırmasını tavsiye etti.

"ONLARIN HAYATINA SON VEREMEZDİM"

Ancak çift, Katolik inançları ve yaşamın kutsallığına olan bağlılıkları nedeniyle bu kararı reddetti. Nicole, Newsweek'e yaptığı açıklamada duygularını şöyle dile getirdi:

"Bu bebekler yaşıyordu ve hayatta kalmak için mücadele ediyorlardı. Onların hayatına ben son veremezdim. Her insan yaşamayı hak eder."

DOĞAR DOĞMAZ HAYATA VEDA ETTİLER

Nicole, 32. haftada sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdi. Maria Therese ve Rachel Clare isimleri verilen bebekler, doğum anında farklı tepkiler verdi.

"Maria yüksek sesle ağladı, Rachel ise uyuyordu. Yüzlerini görmek ve paylaştıkları bedene şahit olmak inanılmazdı" diyen anne, o anları gözyaşları içinde anlattı.

Ancak ikizler, doğumdan çok kısa bir süre sonra anne ve babalarının kucağında hayata gözlerini yumdu.