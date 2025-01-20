ABD'de bir genç TikTok yasağını destekleyen vekilin ofisini yaktı

Haber Merkezi

Çin merkezli TikTok uygulaması, güvenlik ve casusluk gerekçe gösterilerek Amerika'da yasaklanmıştı.

Sosyal medya içerik üreticilerinin de tepki gösterdiği yasağın ardından ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump yasağın erteleneceğini ve anlaşmaya varılırsa TikTok'un yüzde 50'sinin ABD'ye ait olacağını açıklamıştı.

Tüm bunlar yaşanırken, Wisconsin eyaletinde bir genç, TikTok yasağına ilginç bir şekilde tepki gösterdi.

VEKİLİN OFİSİNİN BULUNDUĞU BİNAYI YAKTI

İsmi açıklanmayan 19 yaşındaki genç, sosyal paylaşım uygulaması TikTok'un yasaklanmasını öngören yasaya tepki olarak, uygulamayı eleştiren ifadeleriyle bilinen milletvekili Glenn Grothman'ın bölge ofisinin bulunduğu iş merkezini ateşe verdi.

"TİKTOK İÇİN YAPTIM"

Polis tarafından yapılan açıklamada şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Olay anında binada kimsenin bulunmadığı ve yangının söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, 19 yaşındaki şüphelinin, TikTok'un yasaklanmasına ilişkin tartışmalara tepki olarak binayı ateşe verdiğini söylediği aktarıldı.