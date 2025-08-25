ABD'de bir ilk: Et yiyen kurt vakası tespit edildi

ABD'de bilim insanlarından korkutan keşif...

Ülkede ilk kez bir kişide, et yiyen kurt paraziti vakası tespit edildi.

İLK OLARAK ORTA AMERİKA VE GÜNEY MEKSİKA'DA GÖRÜLDÜ

Parazit sinekler, sığırları ve diğer sıcakkanlı hayvanları canlı canlı yiyor; salgın geçen yılın sonlarında Orta Amerika ve Güney Meksika'da başladı.

Parazitin tedavi edilmediği takdirde ölümcül olduğu belirtildi.

EYALET VETERİNERİ AÇIKLAMA YAPTI

ABD'deki vakanın, Guatemala'dan seyahat eden Marylandlı bir kişide tespit edildiği belirtildi.

Güney Dakota eyalet veterineri Beth Thompson, pazar günü Reuters'a yaptığı açıklamada, vakanın kendisine son bir hafta içinde bildirildiğini söyledi.

Maryland eyalet hükümetinden bir yetkili de olayı doğruladı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Reuters'ın haberine göre, şahıs tedavi altına alındı ​​ve koruyucu önlemler uygulandı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Maryland Sağlık Bakanlığı, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

ÖNLEM ALINDI

ABD Tarım Bakanlığı, sınır bölgelerinde tuzaklar kurarak ve devriyeler göndererek önlem almaya başladı.

Ancak üreticiler, bu adımların yetersiz olduğunu savunuyor.