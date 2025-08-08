ABD'de bir sinagog alevlere teslim oldu

ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Rutherford kentinde bulunan Congregation Beth El Sinagogu, çıkan büyük bir yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangında ailesiyle hayatta kalan Rabbi Yitzchok Lerman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lerman, “Bu kutsal mekanın yıkımı hepimizi derinden sarstı.” dedi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

ENKAZ ARASINDA DELİL ARANIYOR

Yangının ardından olay yerine sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve uzmanlar, yapının enkazında delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı. İlgili birimler, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.